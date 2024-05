Una leyenda del fútbol mundial decidió salir del retiro y empezar un nuevo desafío a los 40 años. René Higuita anunció que volvía a las canchas y escogió la liga de Venezuela para vivir un nuevo desafío en 2007. Rodolfo Soules, el gerente deportivo de Guaros de Lara por ese entonces, le concedió una entrevista en exclusiva a BOLAVIP y reveló la historia no contada de ‘El Loco’.

La carrera de Higuita en el fútbol iba a ser de un auténtico fuera de serie. No solo hizo que la FIFA adoptara la regla a partir de 1992 que los arqueros ya no podían tomar el balón cuando viniera como pase de un compañero, en la memoria de todos los futboleros quedó grabado aquel 6 de septiembre de 1995 cuando ‘El Loco’ haría la famosa jugada de ‘El Escorpión‘. Y, como si fuera poco, fue elegido en 2004 como el mejor arquero sudamericano del siglo XX por el Instituto de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS).

“Un ser humano perfectamente imperfecto”, así se definió René Higuita en una entrevista con la Revista Bocas en 2021 y una nueva muestra de la humanidad de esta leyenda de la Selección Colombia iba a ser la historia de su paso por el equipo Guaros de Lara, de Venezuela. René no quería que la última imagen en el fútbol fuera aquella sanción de seis meses que recibió el 23 de noviembre de 2004 por dar positivo por cocaína en un control de dopaje y quiso curarse en salud.

Higuita anunció el 21 de julio de 2007 que salía del retiro para volver a jugar fútbol profesional con Guaros de Lara en la liga de Venezuela. El encargado de recibir a una estrella de este calibre era un joven de tan solo 22 años que se puso el equipo al hombro y reveló la historia no contada del exarquero colombiano. Otro caso de dopaje, ‘El Loco’ no estaba dispuesto a permitir.

Higuita jugó 68 partidos con la Selección Colombia. (Foto: Imago)

De ser el jefe de René Higuita a presentar a Messi en Estados Unidos

Rodolfo Soules es la voz oficial del estadio de Inter Miami, y antes de tener la oportunidad de anunciar los goles de Lionel Messi y Luis Suárez, tuvo la experiencia de ser gerente deportivo de Guaros de Lara cuando René Higuita decidió ir a jugar al fútbol venezolano.

“Teníamos a René Higuita en el equipo. Sí, nada más y nada menos. El técnico era Jaime de la Pava y el preparador físico Diego Barragán. Llegué a ser el director deportivo del equipo con 22 años. Era el jefe de Higuita. Te puedo contar anécdotas de René como que hacía ‘El Escorpión’ en cada uno de los entrenamientos. Y, adicionalmente, de situaciones que tuve con él digamos complicadas, porque era un personaje. Sin embargo, un profesional, una locura, increíble”, le empezó contando Soules a BOLAVIP y lo mejor estaba por venir.

La historia no contada de Higuita en el fútbol: “¿Acá en la liga hacen control de dopaje?”

-¿Cuál es la anécdota que más recuerda de esa experiencia de trabajar con René Huita?

-A René lo busco en mi carro y lo estoy llevando a su hotel, lo teníamos viviendo en el Hilton de Barquisimeto, me acuerdo. Y dice: ‘¿Qué música escuchan acá, Rodolfo?‘. Le digo: ‘Acá ya estaba sonando el reggaetón, salsa, merengue’. ‘Ah, ¿y qué tal la cumbia y el vallenatico?’, me acuerdo que me preguntó. Le digo: ‘Sí, también de vez en cuando en la radio suena cumbia y vallenato’. Y lo segundo que me preguntó conociéndome en el carro, solos él y yo, fue: ‘¿Acá en la liga hacen control de dopaje?’ Y me acuerdo que me quede así como: ‘Bueno René, sí hacen control de dopaje, entonces hay que estar a pilas’.

-¿Qué fue lo que más lo impactó en lo deportivo de poder trabajar en esa época con Higuita?

-Me gustaba mucho que a los pelados y a los jugadores juveniles les hablaba, los asesoraba y los guiaba. Le daba mucha oportunidad a cada uno de los chicos nuevos de Guaros del Lara. Nosotros teníamos varios jugadores colombianos y venezolanos. Nosotros teníamos unos jovencitos porque el técnico era Jaime de la Pava, colombiano que fue un muy ganador en el América de Cali.

Así terminó la historia de Higuita en el fútbol de Venezuela

Rene Higuita (der.) en Guaros de Lara. (Foto: Prensa Guaros de Lara)

Por la situación económica de Guaros de Lara, René Higuita solo jugó diez partidos en el equipo venezolano y la historia no terminó como hubiera querido. Una anécdota más en la carrera de ‘El Loco’, quien se retiró el 24 de enero de 2010 tras su partido de despedida. Un fuera de serie que, como arquero, llegó a marcar 44 goles, 37 fueron de penal y siete de tiro libre.

“René solo duró seis meses ahí. El fútbol en Venezuela, sobre todo en ese momento, no era un deporte rentable (…) Entonces, lo que costaba el equipo no era lo que producía, por lo que el equipo de básquet empezó a financiarlo. Y obvio, había muchos meses que los jugadores no cobraban. Quedo como el gerente deportivo del equipo muy jovencito ante una figura como René Higuita que tenía 41 años y ante técnicos galardonados que cada uno de ellos cobraba un dinero importante. Y obvio, si tú al jugador no le pagas, el jugador empieza a molestarse. El jugador empieza a generar una revolución total“, concluyó Rodolfo Soules.