Este miércoles inicia la cuarta fecha de los cuadrangulares finales del Fútbol Colombiano 2024-I. Los ojos de los hinchas están encima de los diferentes partidos y árbitros que estarán a cargo, pues a lo largo del semestre han sido varios clubes los afectados y beneficiados por los constantes errores de los jueces.

Una vez anunciados los árbitros que estarán en los diferentes estadios, los comentarios empezaron a darse en redes sociales luego de conocer que el único juez que no es FIFA estará en el partido en el Alfonso López entre Atlético Bucaramanga y Millonarios.

Polémico árbitro estará en el partido entre Bucaramanga y Millonarios

Diego Ullua, del Valle, será el encargado de pitar este compromiso. Más allá de su nivel que para muchos es bueno, para otros no tanto, se cuestiona el hecho de que no es árbitro FIFA, algunos hinchas afirman que no da las garantías necesarias para un compromiso de esta importancia.

Ulloa lleva arbitrando en primera división desde el 2021 con algo más de 40 partidos dirigidos en el Fútbol Colombiano. Este semestre ha estado en ocho oportunidades y se espera que tenga su mejor actuación.

Los árbitros de la fecha 4 de los cuadrangulares en la Liga Colombiana

Bucaramanga vs Millonarios FC



Central: Diego Ulloa – Valle

Asistente Nro.1: Alexander Guzmán – Norte

Asistente Nro.2: Miguel Roldán – Antioquia

Cuarto Árbitro: Edilson Ariza – Santander

VAR: María Victoria Daza– Norte

AVAR: Ferney Trujillo – Casanare



Deportivo Pereira vs Junior



Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente Nro.1: Javier Patiño – Meta

Asistente Nro.2: Jorge Sanna – Norte

Cuarto Árbitro: Robinson Medina – Risaralda

VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

AVAR: Jonnathan Ortiz – Nariño

Deportes Tolima vs Equidad



Central: Alexander Ospina– Quindío

Asistente Nro.1: David Fuentes – Cesar

Asistente Nro.2: Víctor Wilches – Boyacá

Cuarto: Danna Victorino – Tolima

VAR: Never Manjarrez – Córdoba

AVAR: Mauricio Pérez – Antioquia



Santa Fe vs Once Caldas



Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente Nro.1: Richard Ortiz – Quindío

Asistente Nro.2: Roberto Padilla – Atlántico

Cuarto: Steven Camargo – Bogotá

VAR: Leonard Mosquera – Antioquia

AVAR: Wilmar Navarro – Santander