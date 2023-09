Santa Fe hizo la tarea, cumplió en el clásico capitalino y contra todo pronóstico, venció a Millonarios, y no solamente eso, sino que lo goleó 4-2 y siendo visitante en el estadio El Campín.

Una noche mágica para el equipo rojo, que escala en la tabla de posiciones y se mentaliza en la clasificación a cuadrangulares semifinales. Tras la abultada victoria, el técnico Hubert Bodhert habló en la rueda de prensa.

Básicamente, lo que más llama la atención de las palabras de Bodhert es su explicación al por qué el equipo se detuvo cuando marcaron cuatro goles, e incluso Millonarios aceleró y descontó.

Las palabras de Bodhert en la rueda de prensa tras la victoria

“En el 4-1 el equipo se posicionó bien y tuvo la posesión. No intentamos más romper la defensa rival, pero teníamos el control del juego. El segundo gol de ellos llega de una pelota quieta, el equipo reacciona y al final pone el pie en el acelerador y buscó nuevamente el gol. El equipo hizo el partido que tenía que hacer durante 90 minutos. Ya miraremos por qué no fuimos tan intensos como empezamos y no dejar de lado que Millonarios es un gran equipo que siempre va a generar riesgo por la calidad de jugadores que tiene y compitió hasta donde pudo, pero no le fue fácil”, afirmó Bodhert.

“El profe (Gamero) hizo los cambios que tenía que hacer, se pararon bien. Nosotros teníamos el control del juego y el segundo gol llega en una pelota quieta donde cualquier cosa puede pasar. De resto no tuvieron una situación de gol con 9 jugadores. Quizá en el 4-1 bajamos un poco, circulamos la pelota, pero sin un sentido de hacer tanto daño en la parte ofensiva y en eso nos faltó. Al final aceleramos un poco pero no nos alcanzó para sumar más”, agregó Bodhert.