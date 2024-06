Rafael Dudamel consiguió su segundo título en el fútbol colombiano como entrenador, tras vencer con Atlético Bucaramanga a Independiente Santa Fe, en lo que es un hecho histórico y por el que recordarán por siempre el venezolano en tierras santandereanas, es por esto que los hinchas le han expresado todo su aprecio.

Como es común cuando un equipo queda campeón, desde otros clubes empiezan a llegar ofertas por los jugadores que lograron levantar el título, pero esto también pasa con los técnicos, por lo que son varios los equipos que estarían interesados en contratar a ‘Rafa’, no solamente en Colombia, sino que en el exterior.

La oferta que le llegó a Rafael Dudamel

Pues al técnico de Atlético Bucaramanga ya le llegó una propuesta desde el fútbol internacional, específicamente de Ecuador, la cual recibió desde hace algunos días, así lo confesó el propio Dudamel en una entrevista para la emisora Blu Radio, en donde dejó claro que tomó una decisión, la cual es continuar con el proyecto del ‘Leopardo’ y jugar la Copa Libertadores.

“Hace 15 días me llegó una oferta del fútbol ecuatoriano, pero nada que me lleve a pensar en una salida. Ahorita, de mi parte, no es viable de ninguna manera mi salida de Atlético Bucaramanga”, dijo Rafael, dándole así un parte de tranquilidad a la afición bumanguesa, la cual ha arropado al entrenador como un santandereano más.

Rafael Dudamel, técnico de Atlético Bucaramanga besa el trofeo de campeones de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Andres Rot.

¿Hasta cuándo tiene contrato Dudame con Bucaramanga?

El técnico venezolano también reveló detalles del contrato que tiene con Bucaramanga, del que indicó que firmó hasta diciembre del 2024, pero al salir campeón, se dio una renovación automática que va hasta el mes de junio del 2025, por lo que estará para afrontar la Copa Libertadores, torneo que competirá directamente desde la fase de grupos.

“Yo firmé contrato en diciembre de 2023 por todo 2024. Si clasificábamos a alguno de los cuadrangulares, se prorrogaba automáticamente por seis meses más. Es decir, que queda hasta junio de 2025”, dijo Dudamel.