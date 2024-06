Rafael Dudamel es el entrenador de moda en el fútbol colombiano, debido al título que consiguió con Atlético Bucaramanga, en lo que es un hecho histórico para el club santandereano, es por esto que se ha ganado el cariño de los aficionados, que esperan tenerlo por muchas temporadas dirigiendo al equipo.

El técnico campeón se encuentra en vacaciones, al igual que el resto de la plantilla, pero también confirmó que hará parte de las transmisiones de la Copa América 2024 en los partidos de la Selección Colombia, como habitualmente lo ha venido haciendo, por lo que los seguidores de la tricolor podrán escuchar sus análisis.

La burla de Rafael Dudamel a famoso periodista

Pues en medio de la presentación y confirmación de Dudamel como parte del equipo de transmisión, se dio un llamativo momento con el periodista Jorge Alfredo Vargas, quien es reconocido hincha de Independiente Santa Fe, club que perdió la final por penales con el Bucaramanga de ‘Rafae’, en donde el entrenador le narró el penal que falló Julián Millán y atajó Aldair Quintana.

El gracioso momento generó las risas de los que estaban en el noticiero, pero también la respuesta de Jorge Alfredo, del que se han burlado por la derrota de Santa Fe: “No, hombre. No me dé tan duro. No he podido dormir”, dijo el reconocido presentador.

Rafael Dudamel se quedará en Atlético Bucaramanga

Al ser el entrenador campeón y tener una muy buena campaña con el conjunto ‘Leopardo’, el técnico venezolano ha despertado e interés de varios clubes, es por esto que desde Ecuador le llegó una oferta, la cual el propio Dudamel confirmó, pero que ya desestimó, debido a que su deseo es el de continuar en territorio santandereano.

“Hace 15 días me llegó una oferta del fútbol ecuatoriano, pero nada que me lleve a pensar en una salida. Ahorita, de mi parte, no es viable de ninguna manera mi salida de Atlético Bucaramanga”, contó Rafael, quien tiene contrato con los ‘canarios’ hasta el mes de junio del año 2025.