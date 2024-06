Atlético Bucaramanga está a solo un paso de hacer historia. Al equipo de Rafael Dudamel se le alinearon los planetas y logró clasificar a la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, siendo el equipo que tenía menos chances en el Grupo A. El DT compareció ante la prensa y no pudo esconder su gran ilusión.

El Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I tuvo un final épico. Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira, Junior de Barranquilla y Millonarios finalizaron igualados con un punto. El equipo auriverde se quedó con el boleto por haber sido el mejor clasificado en el ‘todos contra todos’.

Ahora, Atlético Bucaramanga jugará la segunda final de su historia, luego de la derrota en la definición del título ante América de Cali en el año 1997. Ahora, volverá a jugar una final, en esta ocasión frente a Independiente Santa Fe, ganadores del Grupo B.

El gran artífice de esta clasificación histórica de Atlético Bucaramanga fue el venezolano Rafael Dudamel. El entrenador compareció ante la prensa luego de la victoria ante Deportivo Pereira y valoró el asombroso momento que atraviesa su plantel.

Declaraciones de Dudamel

“Hemos llorado de felicidad. Por mi mente pasan muchas cosas, pasan muchos momentos especiales en donde debe uno debe ser capaz de filtrar y controlar estas emociones, entender que hemos dado un paso importante para alcanzar nuestro gran objetivo, hemos subido el penúltimo peldaño y estamos cada vez más cerca de alcanzar la gloria pero no podemos saltar peldaños, debemos enfrentar cada adversario” fueron las palabras de Rafael Dudamel.

El venezolano elogió el trabajo de todo el personal del club para lograr esta clasificación. “Hoy ha quedado una gran demostración de que somos un equipo extraordinario, cuando me refiero al equipo hablo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y lo más importante, el jugador número 12 que no nos abandonó en ningún momento, que cuando perdimos en Barranquilla cualquier otro hincha hubiera bajado los brazos, pero hoy llenaron el estadio y confiaron en su equipo. no me canso de decirles gracias“.

Dudamel fue cuestionado por las críticas a su proyecto. “Es un momento de mucha felicidad y alegría, no es que no me quiera referir a los críticos, que seguramente los hay, porque no todo aquel que tiene un punto de vista diferente al nuestro es un crítico, hay que respetar los puntos de vista. Yo a lo largo del tiempo que he estado al frente del club solamente he sentido respeto y apoyo, cuando han habido críticas las he escuchado y me han permitidos ser resiliente para mejorar“.

¿Cuándo se juega la final?

A falta de confirmación oficial, se estima que las finales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I se disputen el domingo 9 de junio y el miércoles 12 de junio. La llave iniciaría en el Alfonso López de Bucaramanga, para luego definir el título en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.