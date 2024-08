“Según lo que nos han comentado, hoy por hoy, cada club del fútbol colombiano recibe $1.5 millones de dólares al año, y como la repartición es muy equitativa y son 36 clubes, entonces uno hace una operación elemental: 1.5 por 36. Más o menos es $54, $55 millones de dólares. Hoy se paga por el fútbol colombiano unos valores aproximados y redondos de $55 millones de dólares al año, pero eso es a hoy, en año y medio, en 2026, puede pagarse menos, no creo, no se ha valorado el fútbol colombiano”, dijo Jorge Bermúdez en Youtube.

Se sabe que la negociación no será fácil y habrá millones de dólares de por medio. Dimayor esperará la propuesta que más cuide y valore “el producto”, tal como lo defiende el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo. Jorge Bermúdez, quien precisamente pasó por Win Sports y ahora está ESPN y su propio proyecto en Youtube, reveló la cifra aproximada que paga actualmente Win Sports por los derechos de televisión del fútbol colombiano.

