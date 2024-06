Hace unos días, Duván Vergara había comentado que el sueño de su mamá es que juegue en Atlético Nacional, aunque no se descarta alguna movida por los lados de Junior de Barranquilla. Lo único ciero hasta el momento es que el volante seguirá en el exterior y es América de Cali el equipo al que volvería si su deseo es estar en el FPC . Lo más probable, es que el jugador continúe en el fútbol mexicano.

Asimismo, por su alto valor, se cree que Atético Nacional es el club con la mejor chequera para poder tenerlo. Seguramente, su préstamo no sería difícil cerrarlo, el verdadero problema está en su alto salario y pues sus intereses, que no están en FPC y tampoco en el club verdolaga.

“No hay ninguna posibilidad, si regresamos a Colombia (que no está en planes hoy), sería primero al América de Cali”, dijo Kormac Valdebenito en Zona Libre de Humo.

En las últimas horas, el representante de Duván Vergara, Kormac Valdebenito, reveló qué es lo que realmente sucede con el volante ofensivo y cuál será su futuro. Prácticamente, descartó una transferencia con Atlético Nacional, no volverá al FPC y de hacerlo, solamente firmaría con América de Cali.

