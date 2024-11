Se pronunció el equipo del FPC que fue imprudente con el fallecimiento de Pedro Sarmiento

Momentos muy tristes para el fútbol colombiano luego del fallecimiento de Pedro Sarmiento, un hombre de fútbol y de las noticias más lamentables del FPC en los últimos años. Hay luto en muchos seguidores en el país. Aficionados, periodistas, jugadores y colegas de él, fueron testigos de sus hazañas como entrenador y futbolista. Sin duda que deja un verdadero legado en nuestro balompié. Desde la ciudad de Medellín confirmaron su deceso a sus 68 años de edad.

Pedro Enrique Sarmiento Solís nació el 26 de octubre de 1956 y se hizo reconocido en Colombia desde que comenzó su carrera como futbolista profesional en 1976 con Atlético Nacional, club con el que ganó dos títulos (1976 y 1981). En América de Cali también hizo historia (dos títulos) y en Deportivo Cali e Independiente Medellín alzó trofeos ya como entrenador. Un legado grande que no se olvidará y que reposa en los libros de historia de estos equipos.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Clubes, Dimayor, exjugadores y amigos levantaron su voz por este triste fallecimiento. Pedro Sarmiento batalló hasta donde pudo para superar una delicada enfermedad que lo tenía hospitalizado en el Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín. No faltaron los imprudentes ante este lamentable hecho.

Fortaleza CEIF, popular por su creatividad al momento de manejar las redes sociales, quiso ser creativo, pero todo le salió mal. El estilo usado para mandar las condolencias, no fue el acertado y le bastaron dos palabras para generar rechazo en las redes sociales. Las picantes palabras, sarcasmos e indirectas, no cabían en este momento tan doloroso. Como dicen por ahí: “Se las quisieron dar de artistas”.

El imprudente mensaje de Fortaleza tras el fallecimiento de Pedro Sarmiento

La exageración en la escritura causó indignación en las redes sociales. El “ahora sí” activó el rechazo y la avalancha de críticas no se hizo esperar, lo que forzó la eliminación del posteo y publicar uno nuevo. Es que por el momento y lo que se estaba comunicando, no daba tiempo para la creatividad.

El mensaje se corrigió y se colocó en las redes sociales nuevamente, ya son copy ni nada: “En nombre de Fortaleza CEIF, queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad a la familia de Pedro Enrique Sarmiento. Elevamos nuestras oraciones en su memoria, deseando que las personas más cercanas encuentren alivio en sus corazones, al recordar a una gran persona y un gran talento que sembró amor y admiración en todos nosotros”.

Se pronunció Fortaleza tras el imprudente mensaje sobre el fallecimiento de Pedro Sarmiento

En las últimas horas, Fortaleza CEIF se pronunció tras lo sucedido y trató de pedir disculpas por los hechos que sucedieron tras el fallecimiento de Pedro Sarmiento. Hizo énfasis en el “ahora sí” y a comparación con el primer comunicado, sus seguidores recibieron con buenas palabras las explicaciones.

“Amix, en el post de ayer la embarramos. Además de la imagen de luto que le hicimos al profe Sarmiento, queríamos decir que en el FPC nos anticipamos por perseguir la primicia de su fallecimiento posteando antes de su partida, y por eso pusimos: ‘Ahora sí’ + nuestro pésame. Creemos que no fueron las palabras indicadas para expresar nuestra intención y estamos de acuerdo con las opiniones sensatas en los comentarios. Al profe Sarmiento todo el cariño que su vida generó en nosotros y a su familia, un abrazo del corazón. Sabemos que esto no significa nada, pero en memoria al profe y a la tristeza de que ya no esté aquí, hoy haremos el cubrimiento de nuestro partido Vs. Once Caldas sin memes. Los queremos mucho amix. Santiago Montejo, Comunicaciones, Forta”, se lee en la cuenta de X de Fortaleza.