Cuando se publicó el comunicado oficial en horas de la noche del 30 de octubre, Fortaleza lanzó el comunicado con las palabras: “Ahora sí”, lo que causó revuelo en las redes sociales. El posteo tuvo que ser borrado y nuevamente publicado, por la avalancha de críticas. Por el momento y lo que se comunicaba, no había tiempo para la creatividad.

Hubo dos palabras que activaron el rechazo y las críticas en las redes sociales, lo que forzó la eliminación del posteo y publicar uno nuevo. Bien se sabe que hubo una confusión e incertidumbre por el fallecimiento de Pedro Sarmiento tras el anuncio a primera hora, que no era cierto.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Clubes, Dimayor, exjugadores y amigos levantaron su voz por este triste fallecimiento de Pedro Sarmiento, quien batalló hasta donde pudo para superar una delicada enfermedad que lo tenía hospitalizado en el Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.