La FIFA exalta a Nelson Deossa tras ganar otro título y antes de enfrentar a Real Madrid

Contra Ahly, Nelson Deossa no fue titular e ingresó para el segundo tiempo. El 0-0 no se modificó y tocó ir a los penaltis, donde Pachuca se impuso 6-5. Colombia puso su sabor en esta tanda, pues Deossa y Fáber Gil asistieron a los cobros y marcaron. El de Marmato puso el quinto y Gil el último y definitivo para celebrar el título de la Copa Challenger, antes de definir la Intercontinental.

Nelson Deossa fue el segundo que pegó contra Botagofo, en un 3-0 histórico en el Estadio 974 de Doha, Qatar. El equipo brasileño perdió los papeles tras el título de Copa Libertadores y no pudo responder ante el favoritismo. Los tres goles le sirvieron a los ‘Tuzos’ para pasar de ronda y citarse con el gigante egipcio, por un cupo para enfrentar a Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental .

Es un sueño lo que está viviendo Pachuca con Nelson Deossa al mando. El equipo mexicano no se detiene en el frente de ataque y sorprende con su velocidad y capacidad para finalizar las jugadas de ataque. Primero, sorprendió y venció al Botafogo brasileño, actual campeón de la Copa Libertadores. Luego se vio las caras con Al Ahly de Egipto, uno de los equipos con más trofeos en el mundo.

Nelson Deossa, luego de no llenar las expectativas en Colombia, ni en Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, ahora se luce ante la FIFA, en uno de los torneos más importantes a nivel de clubes. El volante colombiano es figura del Pachuca de México, que se pasea por Qatar y ahora espera el enfrentamiento contra el Real Madrid. Es el momento para que el jugador caldense siga mostrando sus credenciales.

