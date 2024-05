¿La data tendrá la razón? Habrá que esperar lo que se defina en la última fecha de cuadrangulares semifinales. A Deportivo Pereira le bastará con ganar y que el Junior no gane en Bogotá y estará en la final. Al Tolima, por su parte, venciendo a Santa Fe le será suficiente para instalarse en la serie definitiva. El club ‘Matecaña’ tiene el 49 por ciento de probabilidades, mientras que los tolimenses el 54%.

Según ‘XpectaSports’, basado en las probabilidades y las estadísticas, la final de la Liga Colombiana I-2024 la disputarán Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima, una serie nunca antes vista en el FPC, sería inédita y además que muchos no la tienen en el radar. Vale resaltar que en la previa de cuadrangulares, Millonarios, Junior o Santa Fe estaban en los carteles de favoritos, por su tradición y grandeza.

En el A, Deportivo Pereira es líder y tiene grandes posibilidades de avanzar, aunque Atlético Bucaramanga, si le gana y Junior no vence a Millonarios en Bogotá, pasaría por el tema del ‘punto invisible’.

Tras los compromisos con Copa Libertadores, Millonarios será juez de Junior y Once Caldas y La Equidad jugarán solo por temas de cumplimiento de calendario. Las cosas están muy parejas y resulta difícil dar un veredicto sobre quiénes son los favoritos para acceder a la final ¿Santa Fe? ¿Junior? ¿Tolima? Juzguen ustedes.

La Liga Colombiana I-2024 va llegando a su fin y solo hay cinco equipos en disputa por dos cupos. En los próximos días se conocerán los clubes que clasificarán a la final del FPC para definir el primer campeón del año y el cupo a la Copa Libertadores 2025. La Equidad, Once Caldas y Millonarios ya están sin posibilidades de ser finalistas.

