Durante el mercado de pases del verano 2023, Gianluca Di Marzio reveló que el Genoa, que recién ascendía a la Serie A, iba por Wilmar Barrios, pero no se ejerció la transferencia y continúo en la Liga de Rusia.

Wilmar Barrios era un volante casi confirmado en las convocatorias de la Selección Colombia. Disfruta de un buen presente junto al compatriota Mateo Cassierra. Para muchos, resulta extraño no ver al cartagenero y más teniendo la Copa América 2024. Néstor Lorenzo lo conoce a la perfección. En Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, solamente ha jugado 97 minutos y una vez como titular. En amistosos, solo hizo presencia 13′ ante Alemania en junio 2023.

El periodista Alexis Rodríguez afirmó en su cuenta de X que lo de Wilmar Barrios al Junior de Barranquilla no es real y no pasa de ser un rumor. Lo más probable es que el volante colombiano continúe como uno de los líderes del Zenit. O en su defecto, podrían caer ofertas desde otras ligas de Europa.

Barrios tiene contrato con el Zenit hasta junio de 2027 y una vuelta al fútbol colombiano es prácticamente imposible. Su valor en el mercado es de 12 millones de euros y su alto salario en Rusia no permite maniobras financieras desde Barranquilla. Es complicado un fichaje de tal magnitud.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.