El volante colombiano Edwin Cardona tiene un llamativo 'look' que hace referencia a su nuevo equipo.

El cambio de 'look' de Cardona que da pistas de su nuevo equipo

El volante colombiano Edwin Cardona, ya confirmado que no seguirá en Boca Juniors, tiene un llamativo 'look' que hace referencia a su nuevo equipo. El jugador ha sonado con fuerza para regresar al fútbol colombiano, pero también su nombre no suena descabellado en Argentina como un refuerzo estrella.

Por ahora, sus derechos deportivos son de Xolos de Tijuana, pero parece ser que el fútbol mexicano no está en sus opciones. Todas las miradas se centran en Racing de Avellaneda, que parece ser su nuevo equipo en el fútb ol argentino. Es precisamente a este grande argentino que haría referencia con su nuevo 'look'.

Cabe recordar que fecha límite para que Boca Juniors hiciera uso de la opción de compra del pase de Edwin Cardona, ya caducó. Las directivas del Xeneize acordaron no desembolsar los 5 millones de dólares que pretende Tijuana, aún existe una remota posibilidad de un nuevo préstamo, pero los ojos en La Bombonera parecen estar en otros jugadores.

Es por eso que, hasta ahora, es Racing el que toma la delantera por Edwin Cardona y más por el interés de Fernando Gago para tenerlo en la temporada 2022. El 'look' se pinta de azul y celeste, los colores tradicionales de 'La Academia', lo que darían señales de su fichaje, o tal vez sea pura coincidencia.