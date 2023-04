Deportivo Pereira jugó por primera vez en su historia un partido de visitante en la Copa Libertadores y lo hizo nada más y nada menos que ante Boca Juniors en el estadio de la Bombonera. El cuadro ‘matecaña’ terminó perdiendo 2-1 en un partido que prácticamente tenía en el bolsillo, pero que sobre el final se le fue.

Más allá del resultado, se terminó hablando del buen planteamiento del entrenador Alejandro Restrepo, quien salió a jugarle de igual a igual al conjunto ‘xeneize’. Por otro lado, el tema del arbitraje también fue un tema polémico, pues varios aseguran que estuvo cargado hacia el local y que terminó afectando al visitante influyendo en el resultado.

Uno de los protagonistas que salió a hablar, fue Geisson Perea, defensa central del Deportivo Pereira. El zaguero realizó fuertes denuncias afirmando que el árbitro interfirió en el resultado, algo que según él está pasando seguido en contra de los equipos colombianos en los diferentes torneos internacionales.

“El árbitro en el encuentro estuvo todo el tiempo cargado y afectó en el resultado, hoy llegando a la casa me encuentro con el partido de Nacional vs. Medellín, el cual en el último minuto por una decisión irregular del árbitro, Medellín termina perdiendo el partido, entonces qué está sucediendo, no estamos teniendo peso nosotros, qué es lo que está pasando”, indicó Perea.