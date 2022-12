Se sorteó la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores, en donde Millonarios y el Independiente Medellín conocieron sus rivales en la fase 2 de la competición continental.

El primero en saber contra quién se enfrentará fue Millonarios, que se verá la cara ante la Universidad Católica de Ecuador, serie que tendrá inicio en la ciudad de Quito y que se definirá en Colombia, con estadio aún por definir por el club 'embajador', debido a que el Campín estará en remodelación.

En caso de clasificar Millos, se cruzará ante Atlético Mineiro de Brasil o Carabobo de Venezuela en la tercera fase, en donde buscará meterse la zona de grupos de la Libertadores.

Por su parte, el Independiente Medellín se verá la cara ante el ganador del enfrentamiento E2, que sale del ganador del duelo entre Nacional Potosí vs. El Nacional de Ecuador, y en caso de pasar, en la fase tres se enfrentará al que gane la llave Magallanes vs. Always Ready.

Se espera que en las próximas horas, la Conmebol informe las horas y fechas de los compromisos.