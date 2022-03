Tras la eliminación prematura de Millonarios y Atlético Nacional, en rondas previas, Deportivo Cali y Deportes Tolima son los únicos clubes colombianos en la fase de grupos de Copa Libertadores 2022. Ambos equipos buscan una digna representación en uno de los torneos con más prestigio en el mundo.

Cabe recordar que Colombia solo tiene tres títulos de Copa Libertadores en nueve finales jugadas, dos para Atlético Nacional y uno para Once Caldas. Deportivo Cali, uno de los representantes en esta edición, fue finalista en 1978 ante Boca Juniors y 1999 contra Palmeiras de Sao Paulo.

Precisamente, Cali es actual campeón pero no la pasa bien en la Liga I-2022, está lejos de las finales tras un comienzo de temporada para el olvido, pero pese a ello, el entrenador Rafael Dudamel ha sido ratificado y se espera pueda levantar cabeza en la Copa Libertadores, que tendrá la ceremonia de sorteo el próximo 25 de marzo.

Por su parte, Deportes Tolima se consolida como uno de los mejores clubes de Colombia actualmente, del que se espera pueda dar de qué hablar y la sorpresa en esta edición de Copa Libertadores. Ambos clubes no se enfrentarán en fase de grupos por ser del mismo país. Ocuparán el bombo 3.

Bombos y posibles rivales de Deportivo Cali y Tolima

Bombo 1: Palmeiras (Brasil), River Plate (Argentina), Boca Juniors (Argentina), Flamengo (Brasil), Club Nacional de Football (Uruguay), Peñarol (Uruguay), Atlético Mineiro (Brasil) y Cerro Porteño (Paraguay).

Bombo 2: Athletico Paranaense (Brasil), Club Libertad (Paraguay), Independiente del Valle (Ecuador), Universidad Católica (Chile), Emelec (Ecuador), Corinthians (Brasil), Colo Colo (Chile) y Vélez Sarsfield (Argentina).

Bombo 3: Sporting Cristal (Perú), RB Bragantino (Brasil), Deportivo Táchira (Venezuela), Alianza Lima (Perú), Colón de Santa Fe (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Caracas FC (Venezuela) y Deportivo Cali (Colombia).

Bombo 4: Always Ready (Bolivia), Talleres de Córdoba (Argentina), Independiente Petrolero (Bolivia), Fortaleza (Brasil), y cuatro equipos de la fase previa.

Fase previa: América Mineiro vs. Barcelona SC, Everton Chile vs. Estudiantes de La Plata, Fluminense vs. Olimpia y Universidad Católica de Ecuador vs. The Strongest.