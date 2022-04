Uno de los relatores más polémicos de Argentina está en el ojo del huracán por sus picantes palabras contra Deportivo Cali, luego de la victoria 2-0 ante Boca Juniors en el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, con goles de Jhon Vásquez y Guillermo Burdisso en el estadio Palmaseca.

Triunfo de oro para Deportivo Cali, que se ubica en la parte alta del grupo con unos puntos más que valiosos ante un pálido Boca Juniors que tuvo cómo hacerle daño, pero no encontró el poder en la definición. Los dirigidos por Rafael Dudamel lograron administrar la ventaja y dieron un batacazo en la primera fecha.

Las reacciones no se hicieron esperar, la prensa argentina fue dura con Boca Juniors y hacen referencia al viejo conocido Teófilo Gutiérrez. Además de eso, no faltan los detractores contra Deportivo Cali, uno de los más polémicos del fútbol argentino, Daniel Mollo, no titubea al decir que el azucarero es un "equipito chico".

"Se entretiene uno más con Pitágoras que con este Boca soporífero que anoche perdió con un equipito, sí, tengo que decirlo, es chiquitito. Ahora los colombianos me amenazan, me dicen que cómo le digo ‘equipito’ al Cali. Me animo a decirlo”, dijo Daniel Mollo finalizado el partido en Palmaseca.