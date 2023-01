Edwin Cardona no ha parado de ser noticia en Argentina al tomar una nueva actitud en Racing de Argentina. El colombiano se ve más enfocado y con las ganas de ser protagonista en un fútbol que ya conoce y en el que ya fue figura. En su momento hubo rechazo por parte de la hinchada que siempre le pedía un mejor rendimiento.

Tras la final que no jugó ante Boca, el jugador le envió un mensaje a la hinchada de Racing y tomó con calma la falta de minutos: “estoy tranquilo, creo que fue un año muy difícil. A veces la gente no ve lo que trasciende más allá de lo futbolístico. Este año lo empezamos un poco complejo por el tema familiar, entonces yo creo que la gente a veces no ve más al ser humano, sino al futbolista que juega y a uno le pueden golpear muchas cosas”.

Finalizó comprometiéndose con ellos, con el club y en especial, con él: “este año estoy muy enfocado y comprometido como lo estuve el año pasado. Yo estoy a disposición, como siempre lo he estado, aportando mi granito de arena. El profe tomará la mejor decisión cada partido, yo siempre estaré cien por ciento para mí y para el equipo. El jugador siempre necesita confianza jugar y eso es lo que quiero. Voy a trabajar para eso. Estoy muy contento aquí en el club”.

El colombiano podría tener minutos el 29 de enero cuando su equipo haga el debut en la Liga Argentina ante Belgrano.