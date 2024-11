Juanfer Quintero sigue sorprendiendo a los hinchas de Racing y, una vez más, se ha convertido en el héroe de la ‘Academia’ con un golazo. El colombiano salvó al equipo de Avellaneda con un asombroso disparo de tiro libre para ganar el partido contra Independiente Rivadavia. La reacción del entrenador, Gustavo Costas es imperdible.

Han sido días agitados en el entorno de Juanfer Quintero. Luego de su actuación espectacular en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Corinthians, el nombre del jugador ha estado envuelto en muchos rumores, sonando para equipos como River Plate, Boca Juniors e incluso destinos europeos como la Lazio.

Mientras tanto, continúa el cierre de temporada en Argentina y Racing recibió en el ‘Cilindro’ de Avellaneda a Independiente Rivadavia. El partido se complicaba para los locales, quienes empataban 1-1 ya hasta el final del partido. Fue al minuto 87′ que, en una jugada a balón detenido, Quintero anotó un golazo para asegurar los puntos.

La imperdible reacción de Gustavo Costas

El golazo de Juanfer Quintero hizo estallar las tribunas del ‘Cilindro’. Sin embargo, uno de los que más celebró el gol del jugador cafetero fue el entrenador de Racing, Gustavo Costas. El DT festejó de manera eufórica, corriendo hacia los jugadores para celebrar con el grupo.

Qué dijo el entrenador de Racing sobre Juanfer Quintero

En la conferencia de prensa, Costas se rindió ante el talento de Quintero . “ Lo de Juanfer es extraordinario. Apareció en el momento que más lo necesitábamos. Yo no quiero vaya a la selección pero todos quieren ir. Nos iba a doler más si no lo citaban. No es que él no va a pensar en la final, es el que más está pensando. Si juega va a venir mucho mejor “.

“Es un jugador bárbaro. Nosotros teníamos dos sistemas de juego. Uno más directo y otro, con Juanfer, con más fútbol junto con Almendra. Yo siempre le dije que es muy importante para nosotros. El primer día que lo llamé le dije que siempre lo quería tener la lado mío” concluyó.