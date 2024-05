Es que en el Brasileirao no la pasa bien. James Rodríguez solamente suma 36 minutos jugados en 10 fechas. Sao Paulo es quinto en el comienzo de temporada y ha podido llevar las cargas sin el colombiano. Su presente en el equipo parece que empeoró cuando fue anunciado Luis Zubeldía como nuevo entrenador. En ese momento, el volante se recuperaba de una lesión en uno de sus muslos. El técnico argentino, en sus primeras palabras, dejó claro que es importante para su trabajo tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible, sin importar el nombre.

Líbero, programa de la misma cadena mencionada, había adelantado que James fue ofrecido a Boca Junios, lo que de inmediato levantó a la hinchada y las cuentas partidarias en Argentina. Tras el rechazo del gigante de Buenos Aires, lo único cierto para Rodríguez es que no seguirá en Sao Paulo y estará en la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa América 2024.

“En las últimas horas, un jugador más que interesante fue ofrecido a Boca: el colombiano James Rodríguez. El futbolista, con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich, fue ofrecido al Consejo de Fútbol, pero tras analizarlo agradecieron el interés por llegar al Xeneize y decidieron que no irán por él en este periodo de transferencias”, asegura TyC Sports en su cuenta de Instagram.

Los rumores indicaban que Boca Juniors estaría interesado en firmar a James Rodríguez tras su inminente salida de Sao Paulo, lo que de inmediato fue desmentido por la cadena televisiva TyC Sports. El gigante argentino recibió el nombre en sus oficinas, pero el ‘Xeneize’ no estaría interesado en su fichaje.

En las últimas horas, se conocieron algunos clubes en el entorno de James Rodríguez, pero no dejan de ser rumores u ofrecimientos, antes de ser una oferta concreta. Parece que se acerca otra novela con el futuro de la estrella colombiana. Para muchos, el 10 seguiría en el fútbol sudamericano, MLS o México. Es difícil que vaya a Europa.

James Rodríguez comenzó a sonar muy fuerte por su futuro deportivo tanto en la Selección Colombia como en el club donde podría continuar tras la negativa de Sao Paulo, que es prácticamente un hecho. El volante colombiano no la pasa bien en el fútbol brasileño y comienza a mirar nuevos rumbos para su carrera tras la Copa América que se jugará en Estados Unidos.

