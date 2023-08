Deportivo Pereira no para de soñar en la Copa Libertadores. Cuando muy pocos lo creían, el cuadro ‘matecaña’ se metió en los cuartos de final tras superar en la llave al joven, pero con proceso, Independiente del Valle. Los dirigidos por Alejandro Restrepo sorprendieron a más de uno y consiguieron meterse entre los ocho mejores del continente.

Ahora tendrán la difícil, pero no imposible, tarea de enfrentar al Palmeiras de Brasil, el máximo candidato a quedarse con el título. Los risaraldenses no solo tendrán el apoyo de su hinchada, sino de muchos colombianos que se sienten representados por ellos en el certamen más importante del continente.

Pereira ya tiene en mente este partido, pues la Conmebol ya dio a conocer los horarios para los cuartos de final donde iniciará en condición de local en el estadio Hernán Ramírez Villegas y terminará en territorio brasilero en el Allianz Parque.

HORARIOS PARA LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

Bolivar vs. Internacional

Martes 22 de agosto

Estadio: Hernando Siles

Ciudad: La Paz

Hora: 18.00 hora local (5 p. m. en Colombia)



Boca Juniors vs. Racing

Miércoles 23 de agosto

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Ciudad: Buenos Aires

Hora: 21.30 hora local (7:30 p. m)



Deportivo Pereira vs. Palmeiras

Miércoles 23 de agosto

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Ciudad: Pereira

Hora: 7:30 p. m.



Fluminense vs. Olimpia

Jueves 24 de agosto

Estadio: Maracaná

Ciudad: Río de Janeiro

Hora: 21.30 hora local (7:30 p. m. en Colombia)

Así se jugarán los encuentros de vuelta de cuartos de final

Internacional vs. Bolivar

Martes 29 de agosto

Estadio: José Pinheiro Borda

Ciudad: Porto Alegre

Hora: 19.00 hora local (5 p. m. en Colombia)



Racing vs. Boca Juniors

Miércoles 30 de agosto

Estadio: Presidente Juan Domingo Perón (Cilindro de Avellaneda)

Ciudad: Buenos Aires

Hora: 21.30 hora local (7:30 p. m. en Colombia)



Palmeiras vs. Deportivo Pereira

Miércoles 30 de agosto

Estadio: Allianz Parque

Ciudad: Sao Paulo

Hora: 21.30 hora local (7:30 p. m. en Colombia)



Olimpia vs. Fluminense

Jueves 31 de agosto

Estadio: Defensores del Chaco

Ciudad: Asunción

Hora: 20.30 hora local (7:30 p. m. en Colombia).