Millonarios, en su afán por clasificar a octavos, espera poder tener el nivel para competir en La Paz y porque no ganar en el máximo escenario de Bolivia por primera vez para un equipo colombiano. A nivel general, será la segunda vez que el equipo azul se encuentre con Bolívar, tras 1989.

Es excelente, por describirlo en una sola palabra, pues no ha perdido en la historia de la Copa Libertadores contra clubes colombianos en la altura de La Paz. En el estadio Hernando Siles, el Club Bolívar ha enfrentado 14 veces a equipos del FPC, sumando 10 victorias y cuatro empates.

Junto a The Strongest, son los dos equipos más grandes del fútbol boliviano. ‘El Celeste’ se considera un equipo bastante copero en el continente. Sus mejores actuaciones fueron en las ediciones de 1986 y 2014, cuando alcanzó la estancia de semifinales. Además, ya fue finalista de la Copa Sudamericana 2004, siendo superado por Boca Juniors.

Un sorteo en el que muchos dicen que Millonarios la sacó barata. Quedó en el grupo E, junto al poderoso Flamengo de Brasil, Bolívar de La Paz y Palestino de Chile. El club azul no lo ve con malos ojos, pues ve formas de poder acceder a los octavos de final y pelear de frente con los equipos chileno y boliviano. Eso sí, el calendario muestra que inicia y cierra la fase de grupos con el ‘Mengao’, de local la primera jornada y en el Maracaná la última.

Quedaron definidos los rivales de Millonarios en la Copa Libertadores 2024. El equipo azul, junto a Junior de Barranquilla, son los únicos representantes de Colombia en el máximo torneo de clubes de la Conmebol. La responsabilidad no es otra que tratar de hacer un destacado papel, teniendo en cuenta las malas presentaciones de los equipos colombianos en el exterior en los últimos años.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.