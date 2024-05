Pablo Carrozza, reconocido y polémico periodista argentino, no dejó dudas sobre Flamengo y dijo que Millonarios no existe.

"Millonarios no existe", Pablo Carrozza tras el sorteo de los grupos de Copa Libertadores

“Flamengo, sospecho, va a clasificar, porque es Flamengo y porque le tocó el grupo más fácil. Palestino no existe, Millonarios tampoco existe, entonces el segundo lugar puede ser para cualquiera. Flamengo con los suplentes clasifica caminando a los octavos de final de la Copa Libertadores de América”, comentó Carrozza sobre Millonarios y el grupo E.

Sobre el papel, se veía a Flamengo con cierto dominio de entrada, sus valores, jerarquía e historia lo catalogaban no solamente como el favorito de esta zona de la fase de grupos, sino para ganar la Copa Libertadores 2024. Millonarios comenzó con un empate ante el ‘Mengao’ en Bogotá y cerró en la última fecha en el Maracaná de Río de Janeiro (3-0).

Tras el sorteo y en la previa de la fase de grupos, esta zona pasó por el análisis de Pablo Carrozza, reconocido y polémico periodista argentino, quien no dejó dudas sobre Flamengo y dijo que pasaba a octavos de final “caminando” y hasta con la suplencia. También se refirió a la altura de La Paz y dijo que “Millonarios no existe”.

Millonarios solamente alcanzó a sumar tres puntos de 18 posibles, y -6 en la diferencia de gol. Bolívar de Bolivia dio la sorpresa y quedó líder con 13 unidades y el favorito Flamengo fue segundo con 10 luego del 3-0 en la última jornada ante el club bogotano en el Maracaná. Palestino de Chile se ubicó tercero y pasó a la Copa Sudamericana. El club azul no lo veía con malos ojos en la previa, pues intentó ver formas para acceder a los octavos de final, pero todo salió mal.

El equipo azul, junto a Junior de Barranquilla, eran los únicos representantes de Colombia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. La responsabilidad no era otra que tratar de hacer un destacado papel, teniendo en cuenta las malas presentaciones de los equipos colombianos en el exterior en los últimos años.

Quedaron definidos los equipos que disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 en el grupo E. Millonarios, que comenzó con todo el ánimo e inspiración, no pudo ni siquiera alcanzar el cupo a Copa Sudamericana y fue uno de los peores últimos del torneo continental. El sorteo lo dejó con Flamengo, Bolívar de Bolivia y Palestino de Chile. Las cosas no salieron bien para Alberto Gamero. El ‘Embajador’ fue último en su zona y bolivianos y brasileños pasaron a la siguiente fase.

