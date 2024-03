Fin a la expectativa. En Paraguay se realizó el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2024 y ya quedaron definidos los rivales de Millonarios y Junior, los únicos representantes de Colombia en el torneo continental. ‘Embajador’ y ‘Tiburón’ tienen sus zonas definidas para comenzar la participación en el certamen de clubes más importante de Sudamérica.

En lo que a Millonarios se refiere, quedó ubicado en el Grupo E. Le tocará contra el poderoso Flamengo de Brasil, Bolívar de La Paz y Palestino de Chile. El club azul sonríe un poco, pues ve formas de poder acceder a los octavos de final. Eso sí, el calendario muestra que inicia y cierra la fase de grupos con el ‘Mengao’, de local la primera jornada y en el Maracaná la última.

Precisamente, ante Flamengo, Millonarios tendrá la oportunidad de mostrar sus capacidades y dar la sorpresa. Los dirigidos por el técnico Alberto Gamero ven una excelente oportunidad de cambiar el complejo presente que tienen en el fútbol colombiano y la competencia internacional aparece como una oportunidad para ‘levantar cabeza’ y reencontrarse con los triunfos.

Además, Millonarios tendrá la oportunidad de unirse al club de los equipos colombianos que le han ganado a Flamengo en la historia. Vale resaltar que estamos hablando de uno de los clubes más grandes de Sudamérica y muy relevante en el fútbol mundial por su historia. Hasta ahora, América de Cali y Once Caldas han sido los únicos que lo han podido vencer. ¿Podrá Millonarios?

Millonarios, por el récord de América y Once Caldas contra Flamengo

En total son 18 partidos que ha jugado Flamengo ante equipos colombianos en la historia, con un saldo de 12 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Los únicos que lograron vencerlo son América de Cali en dos ocasiones y Once Caldas una vez. Varios lo han intentado, pero han fallado, como Deportivo Cali, Atlético Nacional, Santa Fe, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Llegó el turno de Millonarios en la fase de grupos de la edición 2024.

En la fase de grupos de 2002, Once Caldas enfrentó a Flamengo y con un gol de Sergio Galván Rey pudo vencer 1-0 en el Palogrande de Manizales. Eso sí, en la vuelta, cayó de forma estrepitosa, 4-1, con goles de Fernando, Roma y doblete de Juninho. Descontó Galván.

En fase de grupos de 1993, América de Cali venció a Flamengo 2-1 en el Pascual Guerrero con goles de Javier Ferreira, Jorge Da Silva y el brasileño Nilson descontó. En la vuelta, el club escarlata logró una de las victorias más importantes de un equipo colombiano en el exterior, pues le ganó al ‘Mengao’, 1-3. ‘Polilla’, Ferreira y Freddy Rincón anotaron.

Calendario de Millonarios en la fase de grupos de Copa Libertadores 2024

Fecha 1: Millonarios vs. Flamengo (Sem 2-4/04)

Fecha 2: Bolívar vs. Millonarios (Sem 9-11/04)

Fecha 3: Palestino vs. Millonarios (Sem 23-25/04)

Fecha 4: Millonarios vs. Bolívar (Sem 7-9/05)

Fecha 5: Millonarios vs. Palestino (Sem 14-16/05)

Fecha 6: Flamengo vs. Millonarios (Sem 28-30/05)