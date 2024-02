James Rodríguez nuevamente es noticia en territorio brasileño, en esta ocasión no por su talento para jugar al fútbol con São Paulo, sino que por algunos comportamientos que no han caído nada bien, previo a lo que será la final de la Supercopa de Brasil ante Palmeiras, duelo en el que el colombiano no estará presente y hay gran revuelo.

Desde territorio brasileño indicaron que el ’10’ tendría problemas físicos, es por esto que no fue tenido en cuenta por el entrenador Thiago Carpini, pero James no estaría de acuerdo con la determinación, por lo que la relación con el técnico no sería la mejor, esto hizo que el futbolista no quisiera viajar con el resto del plantel.

Según informaron en ESPN Brasil, desde el club invitaron a todos los jugadores del plantel para que viajaran a Belo Horizonte a la final, incluidos los que están lesionados y también Rodríguez, quien no estaría a punto físicamente, pero el volante colombiano se habría negado a ir con el resto del equipo y sería el único jugador que no viajó.

La negativa de James Rodríguez

“Ausente del partido, el colombiano recibió una invitación de la directiva para estar con la delegación. La ‘llamada’ fue la misma que recibieron Néstor e Igor Vinicius, que están lesionados, y Luan, que ni siquiera ha intervenido en los partidos. Si bien el trío aceptó estar con el elenco, James no hizo comentarios”, contó ESPN Brasil.

Y agregaron: “Vale recordar que incluso Muricy Ramalho, que no suele viajar, está con el grupo en un momento decisivo e importante de la temporada. James Rodríguez no fue inscrito para el Campeonato Paulista y permanece con futuro indefinido en Morumbi. Fichado con muchas expectativas el año pasado, el jugador aún no ha rendido como se esperaba”.

¿Cuál será el futuro de James Rodríguez?

Hasta el momento el mediocampista de la Selección Colombia seguirá con São Paulo, pero no se descarta que el futbolista pueda cambiar de destino, debido a la mala relación con el entrenador, por lo que desde Europa el Besiktas de Turquía mostró interés en él, pero hasta el momento no se ha concretado una negociación.

