Esto es lo que se sabe del supuesto audio del VAR de la final Colombia vs. Argentina

No para la polémica luego de la final de la Copa América 2024. Han pasado tres semanas y Colombia sigue sumida en el dolor por la derrota ante Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. Las ilusiones eran grandes, el nivel era superlativo, el ánimo estaba arriba, las posibilidades de obtener la segunda Copa América en la historia eran reales. Lastimosamente, todo fue diferente y un gol de Lautaro Martínez apagó la alegría.

En el alargue, el delantero del Inter de Milán aprovechó un gran espacio en la defensa y pudo ajustar la mira, rematar y vencer a Camilo Vargas, para el 1-0 definitivo. Esta anotación cayó luego de una fuerte polémica por un supuesto penalti no pitado a Jhon Córdoba. Después, hubo otro golpe contra Dávinson Sánchez que el árbitro Raphael Claus no señaló como infracción.

Finalizado el partido, la polémica no se hizo esperar, uno de los primeros en reclamar fue James Rodríguez, quien de inmediato buscó al árbitro brasileño y le reclamó. Todo es gris y negro en Colombia, pues quedó un aire de injusticia en Estados Unidos. La Selección Colombia pudo tener posibilidades de gol si alguno de esos penaltis se hubiera cobrado.

James Rodríguez con Raphael Claus. IMAGO.

Por otra parte, en las redes sociales se han conocido unos supuestos audios del VAR, que abrieron la ilusión de que todo tuviera aclaración. El clip de audio revelaría el fondo de las jugadas que no se pitaron y el diálogo de Raphael Claus con los encargados del videoarbitraje.

Lo que se sabe del supuesto audio del VAR de Colombia vs. Argentina

En el audio, se escucha supuestamente a Claus y allí se señalaría que Raphael le hizo caso omiso a la revisión del VAR, de que no era penalti y no era necesario que él fuera a las pantallas a revisar las acciones, lo que aumentó la polémica en las redes sociales. Las dudas aumentan porque no se sabe cuál jugada es la mencionada en la charla.

En el momento de ir al fondo de la situación, se conoció que el clip de audio pertenece a otro partido y no es de la final Colombia vs. Argentina. ‘Planetasporttv’, en Tik Tok, afirman que el audio del VAR pertenece a un partido de Boca Juniors vs. River Plate del año 2019, además que habría un colombiano en la zona asistencias del videoarbitraje.

Hasta el momento, la Conmebol ni ninguna otra entidad autorizada, ha publicado los audios del VAR y todavía se esperan en Sudamérica para aclarar muchas dudas. Ese elemento es lo que se esperan con ansias en Colombia.