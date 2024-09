Liefting, con apenas 19 años y academia de Dibu Martínez, es una de las jugadoras con mayor proyección en Países Bajos. La arquera juega en el AZ Alkmaar Vrouwen y hace parte de los procesos en las categorías menores de su selección. Las semifinales del Mundial Sub 20 caen en gran momento para impulsar su trayectoria deportiva y se convierte en gran logro para dar un salto a las mejores Ligas del mundo.

“La arquera de Países Bajos nos hizo un Dibu Martínez”, “lo que más me ofende es que la arquera de Países Bajos les ganó de cancha”. Algunos de los comentarios que se encuentran en la red social X, más algunos otros memes, haciendo énfasis a la portera Femke Liefting y sus gestos.

El segundo aire no le quitó agresividad a Colombia, pero tampoco le permitió la efectividad que se necesitaba. Las neerlandesas, por su parte, esperaban en defensa y trataban de atacar los espacios y ‘cobrar’ en el arco de Luisa Agudelo. El 2-2 se mantuvo y en los penaltis, los errores en la definición no desaparecieron.

Femke Liefting, portera de Países Bajos Sub 20. IMAGO.

Durante los 90 minutos, la Selección Colombia Sub 20 tuvo todo para liquidar la serie y colocar su nombre entre las cuatro mejores del mundo. El doblete de Karla Torres abrió la ilusión de todo un país, la ‘Tricolor’ estuvo al frente en el marcador en dos ocasiones, pero fue incapaz de sostener la victoria y las neerlandesas empataron (2-2). Los goles de Feur Stoit y Inske Weiman complicaron al equipo nacional, que no tenía en mente ir al alargue ni mucho menos a los penaltis.

Parece que el plan le salió a la perfección. La portera de la Selección Países Bajos Sub 20 Femenino, Femke Liefting, quiso ser Dibu Martínez y la imitación hizo efecto en la cancha del estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Las europeas clasificaron a las semifinales del Mundial de la categoría tras vencer a la Selección Colombia en los cuartos de final.

