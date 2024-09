La magistral jugada del Dibu Martínez con la que trata de callar a todo Colombia

Antes del partido contra Colombia, Dibu Martínez era el marcado por la hinchada colombiana, que no olvida el momento exacto en el que comenzó a ser grande y le dio la bienvenida a su personaje en la cancha. Cuando desconectó a Yerry Mina en la Copa América 2021 son videos que en el país colombiano no olvidan. Para Emiliano era trascendental ganarle a la ‘Tricolor’ nuevamente, tal como pasó en la Copa América 2024.

¿Cómo es que dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él? Pues bien, esa parece ser la jugada del Dibu Martínez para apagar un poco las críticas que le caen desde Colombia debido a su show y más allá de eso, las agresiones que lanzó en Barranquilla contra un camarógrafo sin razón alguna, siendo consecuencia de su enojo. Se le salió del libreto el personaje.

En lo que a Colombia se refiere, hubo mucha satisfacción tras el gol decisivo de Jhon Jader Durán contra el Everton. El delantero de la Selección Colombia sigue demostrando que puede ser letal y sus funciones dan soluciones en momentos cruciales del Aston Villa. Dibu Martínez no fue ajeno a esto y la ‘tiró cambiada’, tratando de callar a todo un país con sus elogios.

Triunfo histórico de la Selección Colombia en el Metropolitano de Barranquilla, por la octava fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 y que tuvo un personaje principal tras el 2-1. A Emiliano ‘Dibu’ Martínez no le gustó el marcador y las cámaras se colocaron en sus agresivas reacciones y actitudes que no dejan de ser virales en las redes sociales.

