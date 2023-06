Por estos días, Lionel Messi se encuentra en territorio chino concentrado con la Selección Argentina para afrontar los próximos dos partidos amistosos del equipo en la fecha FIFA de junio. El equipo campeón del mundo ha hecho una pequeña escala en el gigante asiático antes de medirse con Australia e Indonesia en estos partidos de fogueo.

+ Locura en China por Lionel Messi y la Selección Argentina

Aprovechando su estancia allí, Lionel Messi concedió una entrevista para la televisión china y desde allí confirmó una noticia que dejó muy tristes a los hinchas de la Albiceleste y todos los seguidores del astro argentino. La cuenta regresiva para el retiro de la Selección ha comenzado oficialmente.

El ’10’ campeón del mundo aseguró que el próximo Mundial de la FIFA quiere verlo y no jugarlo. Su posición sigue siendo muy firme. Por el momento, la presencia de Lionel Messi presencia en la Copa del Mundo de 2026 será como espectador y no como jugador. Qatar 2022 fue su último mundial con Argentina.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”.