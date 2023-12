Brasil ha sido la gran potencia del fútbol sudamericano, es por esto que tanto su Selección, como los clubes, son grandes protagonistas de las diferentes competencias continentales que se disputan, tanto, que suele salir campeón de estos torneos, sacando cientos de jugadores que brillan a lo largo del mundo.

Precisamente por lo anterior, es que al mundo del fútbol lo agarró la sorpresiva advertencia que le hizo la FIFA a la Confederación Brasileña de Fútbol, después del escándalo que se armó en dicho país, debido a la salida de Ednaldo Rodrigues, quien era el presidente de la CBF, pero que salió destituido por una decisión de un tribunal de Río de Janeiro.

Pues en la FIFA no gustó para nada la determinación de la justicia brasileña, por lo que hizo una dura advertencia a la CBF, debido a que no es permitida la intervención de alguna institución del estado en las decisiones de las federaciones, es por esto que por medio de una carta, la cual reveló la agencia AP, aseguró que si se realizan elecciones de un nuevo presidente sin su autorización o de la Conmebol, Brasil sería expulsado de todas las competiciones.

La dura carta que envió la FIFA a la Confederación Brasileña de Fútbol

“Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas y examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía”, indica inicialmente el documento.

Que agregó: “La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión.

A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida”.

Los torneos en los que no podría participar Brasil

De esta manera, en el caso de que José Perdiz, quien fue designado por la justicia como un interventor para que organice las próximas elecciones, no hace caso a la advertencia de la FIFA, la Selección pentacampeona no podría jugar la Copa América del 2024, Mundial 2026, más todas las competiciones de categoría menores que realiza la FIFA.

Además, los clubes también se verían afectados, por lo que no jugarían la Copa Libertadores, Sudamericana, Recopa, Mundial, lo que sería un fuerte golpe para los equipos, que vienen dominando en los torneos continentales en los últimos años, siendo los que más la han ganado.

