Este domingo 25 de febrero se jugó el gran Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Monumental. Uno de los momentos más destacados del partido, que finalizó con empate a un gol, fue el cruce entre Miguel Borja y Sergio Romero. Ahora ha llegado la respuesta del arquero argentino.

River Plate y Boca Juniors jugaron un duro partido en el Monumental este domingo por la jornada 7 de la Copa de la Liga Profesional. Los gigantes del fútbol argentino igualaron a un gol, con anotaciones de Pablo Solari y Cristian Medina.

El delantero colombiano, Miguel Borja fue uno de los futbolistas que ingresó desde el banquillo para el equipo de Martín Demichelis. El ‘Colibrí’ no logró darle el gol de la victoria al ‘Millonario’, pero se ha hecho viral por un cruce de palabras con el arquero rival, Sergio Romero.

El reclamo de Miguel Borja

Sobre los minutos finales del encuentro, el portero de Boca Juniors se tomó su tiempo para ir a recoger una pelota y hacer el saque de meta, quemando así varios segundos en el reloj. Este gesto no agradó nada al atacante de la Selección Colombia.

Las cámaras lograron captar el momento en el que Borja se le acerca a ‘Chiquito’ para reclamar la pérdida de tiempo. “Jugá a la pelota. Mirá el escudo, jugá” fueron las palabras del atacante, señalando al escudo de Boca Juniors en la camiseta del portero.

La respuesta de Romero

Luego del partido, Sergio Romero habló sobre lo ocurrido ante la prensa. “Que somos Boca, que juguemos al fútbol, que no hagamos tiempo. Pero yo creo que después estuvo muy bien porque cuando terminó el partido vino y me pidió disculpas por si me había ofendido la situación“.

“Yo le dije que no pasa nada, que es folclore del fútbol y está todo bien, pero si nos ponemos a mirar hasta que empatamos los que hacían tiempo eran ellos. Tardaban un montón en sacar, se tiraban al piso cuando venía un cambio, por más que tenga una lesión en el isquio o esté acalambrado, nosotros no hicimos tiempo” agregó.