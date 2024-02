El vergonzoso video del maltrato que recibió Borja en el Tucumán vs. River

Un solo partido bastó para que el gran arranque de River Plate en 2024 se fuera a la basura. El equipo de Martín Demichelis empató 0-0 con Atlético Tucumán, pero todo parece indicar que hay problemas en la interna del conjunto ‘Millonario’. Miguel Ángel Borja es el principal protagonista de una novela que no pinta nada bien para él y demuestra el tenso ambiente que vive el goleador en Buenos Aires.

En ese partido, el goleador cordobés tuvo la oportunidad de estirar su racha goleadora en Argentina, pero ocurrió algo totalmente inesperado. Sus propios compañeros de equipo en River Plate le quitaron la pelota y le negaron un penal ante Atlético Tucumán. Le dejaron el cobro a Ezequiel Barco y este falló los dos tiros que tuvo para abrir el marcador. Sin embargo, salió a la luz otro video que muestra el feo que le hicieron a Miguel Borja en ese momento.

El irrespetuoso gesto de Facundo Colidio con Miguel Ángel Borja

Los hinchas de River Plate están bastante preocupados y molestos por uno de los videos que reveló la cadena ESPN, sobre el bochornoso momento que vivió Miguel Borja ante Tucumán. El colombiano se fue de ese juego totalmente molesto e indignado por lo que pasó en la cancha con sus compañeros de equipo. Eso sin contar que, en el segundo tiempo, tuvo que ser sustituido al reportar una molestia muscular.

Todo ocurrió segundos antes de Ezequiel Barco no dejara que Borja cobrara el penal. El goleador fue en busca de un balón que tenía Facundo Colidio en sus manos. Cuando el colombiano se acercó, este decidió botar la pelota fuera de la cancha. Lo hizo para dejarle claro que él no iba a patear. Miguel Ángel no se achicó y fue a buscar el esférico que su propio compañero se negó a entregarle.

(VIDEO) El horrible gesto de Facundo Colidio con Miguel Borja

Barco le pidió a Colidio que botara el balón fuera de la cancha…

Y atención porque esta novela con Miguel Borja y la falta de respeto de sus propios compañeros en River Plate no para con el gesto de Facundo Colidio. Otra cámara que enfocó ese mismo instante, abrió el plano y pudo captar el momento en el que Ezequiel Barco pidió a su compañero que lanzara el balón fuera de la cancha para que el colombiano no pudiera cobrar el penal ante Atlético Tucumán.

(VIDEO) Barco le ordenó a Colidio que no le diera el balón a Borja