El jugador de Racing, Juanfer Quintero ha tenido un año complicado a nivel personal. El jugador ha estado haciendo viajes constantes a Colombia, presuntamente por la situación de salud de un familiar. Esto le ha costado muchas críticas al futbolista y este ha dado una contundente respuesta.

La situación personal de Juan Fernando Quintero ha sido tema de preocupación en el entorno de Racing este año. De hecho, se llegó a especular que esta situación podía forzar su salida del fútbol argentino, algo que no ocurrió en este último mercado.

A pesar de tratarse de una situación personal delicada, el colombiano ha sido fuertemente criticado por una parte de la hinchada de la ‘Academia’. En una entrevista con Infobae, el volante del equipo de Avellaneda dio una respuesta a sus detractores.

Esto dijo Juanfer Quintero a quienes lo critican

Al ser cuestionado por su situación familiar y las críticas, el colombiano dio una clara respuesta. “Es muy fácil hablar cuando nadie sabe la situación y la realidad de la vida de las personas. Soy consciente de lo que genero y de lo importante que soy para mí mismo. No me importa lo que hablen afuera, porque se dicen muchas cosas. Solo yo y mi familia sabemos toda la verdad de lo que vivimos“.

Juan Fernando Quintero (Getty)

“Hoy mi prioridad es mi familia. El fútbol pasa a un segundo plano, aunque lo disfruto. El día que no lo disfrute, me retiraré. Siento una gran responsabilidad, pero no soy el dueño de un equipo, simplemente vine a querer hacer las cosas bien. Hoy estamos haciendo historia y eso es lo más importante. Entonces, si nos ponemos a ver todo lo que pasa alrededor, pues ninguno tiene vida. Soy así, transparente. Digo lo que pienso y ahora quiero pensar en que tenemos la oportunidad de lograr algo internacional para este club; esa es mi motivación” agregó.

¿Vestuario quebrado?

Los dichos de Gaby Arias y las publicaciones de Roger Martínez han alimentado los rumores sobre un vestuario roto en Racing. Juanfer Quintero negó que haya peleas en el camerino. “La realidad es otra. Nosotros sabemos quiénes somos y nos hicimos fuerte entre nosotros. El posteo no tuvo absolutamente nada que ver con que haya problemas internos. Hoy vemos a Roger dentro de la cancha, también vemos lo que hace Gaby y cada uno sacará sus propias conclusiones. No me gusta meterme en estas cosas, porque soy un tipo que no mira las redes sociales. Solo me enfoco en mi familia, en mi trabajo y tratar de dar lo mejor para el club“.

