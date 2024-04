“‘No es Kevin De Bruyne, soy Kevin De Brownie’. Me cuentan que Vinicius se acaba de suicidar al escuchar a Cetré”, dice uno de los usuarios en la red social X.

Luego, dejó para la historia su otra respuesta: “Kevin De Brownie”, cuando le insistieron por el apodo de Cetré, inmediatamente hubo risas. No hay duda que el buen momento del jugador también se traslada más allá de una cancha, pues se ha descubierto su buen sentido del humor ante las comparaciones con el mítico volante del Manchester City.

La última semana fue redonda para Edwuin Cetré, pues un gol de su autoría salvó a Estudiantes de La Plata ante el complicado The Strongest de Bolivia. El equipo argentino comenzó perdiendo, pero al minuto 81, un remate cruzado del volante colombiano dio tranquilidad y pudo sentenciar el 2-1 final.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.