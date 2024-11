La sanción que la FIFA le colocaría a la Selección Uruguay tras vencer a Colombia

Read more on X

Este hecho podría considerarse en la FIFA como una violación al principio del ‘fair play’ o juego limpio, normas que últimamente la entidad ha intentado que se cumplan a ‘raja tabla’ en todos sus países asociados. De acuerdo con el Código Disciplinario, cualquier acción de este tipo, que altere la lealtad e integridad, puede ser sancionada. ¿Se le pueden quitar los puntos? Este tipo de acciones no forzarían medidas tan drásticas.

Antes de que el juez central autorizara la reanudación desde la mitad de cancha, aparecieron tres balones en la gramilla. No se descarta que fuera una acción con intención de desgastar el tiempo y forzar el pitazo final rápidamente. Esa situación coloca a la Selección Uruguay bajo la mira de la FIFA.

No todo es ‘color de rosa’ para la Selección Uruguay. Por la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol, el elenco charrúa sacó adelante un complicado partido y dejó en evidencia su popular ‘garra’ para darle vuelta al marcador al minuto 100. Cuando todo parecía estar perdido, faltando segundos y en la última posesión de balón, todo salió perfecto y Manuel Ugarte remató. La Selección Colombia logró el empate, pero de inmediato pareciera que se fue al camerino y dejó todo a la intemperie.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.