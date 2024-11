La forma en la que FIFA castigaría a la Selección Colombia luego de perder ante Uruguay

En aquel momento, la derrota ante Bolivia pesó más que el trámite de la Selección Colombia ante Chile en el Metropolitano Barranquilla (4-0). En la actualización del Ranking FIFA de octubre, a la ‘Tricolor’ no le fue bien y descendió, pues pasó de la novena (1738.72) a la décima posición (1724.37).

Esta derrota puede pesar bastante en la FIFA. La entidad que regula el fútbol en el mundo castigaría severamente a la Selección Colombia por esta desatención. Otra caída en doble fecha de Eliminatorias Conmebol y se viene otro descenso en el Ranking FIFA, tal como pasó en el mes de octubre, cuando la ‘Tricolor’ no se pudo reponer de aquel golazo de Miguel Terceros en El Alto, en el triunfo 1-0 de la Selección Bolivia. Fue otro inesperado resultado para Néstor Lorenzo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.