La razón por la que Chile no participará y fue excluida del Mundial 2030

Un día lleno de novedades por parte de FIFA que tiene a Sudamérica como protagonista. El ente que regula el fútbol, liderado por Gianni Infantino, definió las sedes para el Mundial 2030, dejando grandes noticias para Paraguay, Argentina y Uruguay. Eso sí, sorprendió que del anuncio Chile no hiciera parte.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fue el encargado de confirmar las importantes novedades en una rueda prensa realizada en Asunción, Paraguay. El Mundial Centenario 2030 se desarrollará de una manera muy particular, debido a que tendrá muchas sedes en diferentes países.

Del mismo modo, FIFA dejó muy claro que en estas naciones sudamericanas solamente se jugarán los partidos inaugurales y el resto de competencia se disputará en España, Portugal y Marruecos, siendo una decisión histórica para el fútbol mundial. Será el primer mundial organizado entre tres continentes y seis países: Europa, América y África.

Uruguay, Paraguay y Argentina inaugurarán el Mundial 2030

“Se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA que Argentina, Paraguay y Uruguay inaugurarán el Mundial 2030. Se decidió unir a 3 continentes. Habrá tres inauguraciones. La Copa del Mundo iniciará en el Estadio Centenario”, dijo Alejandro Domínguez sobre el Mundial 2030.

El presidente Domínguez también reveló que después de que se disputen los juegos inaugurales en Sudamérica, los demás compromisos se desarrollarán en territorio europeo, con España y Portugal como sedes, pero también en África, debido a que Marruecos será otro país organizador, en lo que será un hecho inédito en las Copas de Mundo.

¿Por qué Chile quedó fuera del Mundial 2030?

Vale resaltar que la postulación de Chile llegó después de que se oficializara la candidatura de Paraguay, Uruguay y Argentina, lo que supone tenía menor fuerza y la posibilidad de descartar si era necesario. Asimismo, el país chileno enfrenta un gran problema y es que, según informa Mundo Deportivo, ningún estadio cumple con las normas FIFA.

Incluso, el Estadio Nacional de Santiago, que tuvo que ser remodelado para la inauguración de los Juegos Panamericanos, se acerca, pero no cumple con los estándares internacionales que exige la FIFA.

“En 2030, la Copa Mundial de la FIFA unirá tres continentes y seis países, invitando al mundo entero a unirse a la celebración del hermoso juego, el Centenario y la propia Copa Mundial de la FIFA. El Consejo de la FIFA acordó por unanimidad que la única candidatura será la candidatura combinada de Marruecos, Portugal y España, que albergarán el evento en 2030 y se clasificarán automáticamente de la asignación de plazas existente sujeto a la finalización de un proceso de candidatura exitoso dirigido por la FIFA y una decisión del Congreso de la FIFA en 2024”, informó la FIFA en un comunicado de prensa.

“Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué”, agregó Alejandro Domínguez en rueda de prensa.