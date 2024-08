La salida de James Rodríguez de Sao Paulo se confirmó hace algunas semanas, pero el tema sigue dando espacio al debate en el fútbol brasileño. Grandes figuras del equipo paulista como Lucas Moura, Luis Fabiano y Diego Lugano se refirieron al polémico paso del colombiano por el plantel en un programa de televisión, dejando fuertes críticas.

Luego de un año, James Rodríguez ha salido por la puerta trasera de Sao Paulo. El ciclo del volante en el equipo brasileño no sa salido según lo esperado. Luego de un ciclo de lesiones y distintos problemas con los directivos y entrenadores, este fue apartado del plantel y vio pocos minutos de juego.

La rescisión de contrato ya se ha llevado a cabo y aún no se define cuál será el próximo desafío del futbolista colombiano. Sin embargo, lo ocurrido en Sao Paulo sigue generando debate en Brasil. En un programa de ESPN, aparecieron varios de los máximos referentes del equipo paulista como Lucas Moura, Luis Fabiano y Diego Lugano.

Duras críticas contra James Rodríguez

El primero en referirse a James Rodríguez fue Lucas Moura, haciendo referencia al episodio de la Supercopa de Brasil, cuando se bajó voluntariamente de la convocatoria. “Siendo muy directo y sincero en este episodio, él ‘metió la pata’ y él lo sabe. Debería haber viajado con nosotros, después pidió disculpas al grupo y todo, pero ‘metió la pata’. Fue su decisión, todos estaban ahí y él no estuvo“.

James Rodríguez (IMAGO / Fotoarena)

El delantero negó que James tuviera problemas en el vestuario. “Hablando desde su lado, tenía problemas con los directivos, cuestiones contractuales y sus problemas con São Paulo no tienen nada que ver con nosotros. Hablamos con él un par de veces, hablamos de su importancia para el grupo, la calidad que tiene y lo mucho que podría ayudarnos“.

“Siendo muy honesto, no sé cuánto deseaba estar aquí. Quizás vino pensando en algo y luego el problema con la directiva acabó por desanimarlo, tal vez, no era lo que él imaginaba o lo que él pensaba. Por lo tanto, no tiene sentido que todos le exijan si él no quiere” añadió.

El uruguayo, Diego Lugano también se refirió al capitán de la Selección Colombia. “Cuando uno firma un contrato, uno da su tiempo y no el corazón o el alma, eso es cosa diferente. Él firmó un contrato, entregó su tiempo y no el corazón ni el alma. Hay muchas cosas personales y ya está“.