Sao Paulo quedó en el Grupo B de la Copa Libertadores con Barcelona de Guayaquil, Talleres de Córdoba y Cobresal de Chile. La obligación del equipo de James no es otra que ser primero.

James Rodríguez no disputaba la Copa Libertadores desde que jugaba en Banfield, con el que fue campeón en el 2009 y pudo tener el derecho de estar presente en la edición 2010.

Por otra parte, se espera que James Rodríguez no tenga ningún inconveniente con su inscripción en Copa Libertadores y la respectiva suma de minutos e incluso partidos como titular. Vale resaltar que en los últimos compromisos ha entrado desde la suplencia y se pudo destacar más allá de la dolorosa eliminación del Torneo Paulista, donde se le acusa de no querer cobrar en la definitiva tanda de penaltis.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.