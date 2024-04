Luego, en la segunda parte, Ménder García anotó el cuarto y daba parte de tranquilidad, sin contar con la mínima reacción de Universidad César Vallejo, que apenas le alcanzó para hacer daño con dos goles. El juego, en algún momento, se colocó 3-2, pero el DIM no lo sufría y más bien salió por el cuarto. El quinto se vio muy cerca, pero se falló en la definición.

Apenas comenzando el partido, Jhon Vásquez se consolidó como una de las figuras a marcar doblete. En 23 minutos de partido, el volante ofensivo ya había marcado los dos primeros goles que casi que sentenciaron el partido. El tercero llegó al minuto 48 a través de Brayan León. Además de las anotaciones, era muy claro el dominio del local, que no le permitía reaccionar al visitante, que sufría en defensa.

Un partido que desde el primer minuto el técnico Alfredo Arias quiso dominar y aunque lo sufrió en algunos tramos, Independiente Medellín tuvo más jerarquía ante un equipo que tiene serios problemas defensivos. DIM pudo concretar un 4-2 final que le permite sumar los primeros tres puntos en la Copa Sudamericana y deberá seguir por ese camino para poder pelear por el acceso a la siguiente fase con Defensa y Justicia y Always Ready.

Independiente Medellín pudo completar un buen partido en el Atanasio Girardot y revive en la Copa Sudamericana 2024 luego de la caída en Bolivia ante Always Ready. El DIM pudo ser superior y se quedó con los tres puntos en la segunda fecha de la fase de grupos. Ante su gente, el club paisa le hizo honor a su sobrenombre y fue ‘Poderoso’ ante la Universidad César Vallejo de Perú.

