Lo otro es que Flamengo le gane a Bolívar, Millonarios derrote a Palestino en la quinta fecha y en la última jornada, ganarle a ‘Fla’ en el Maracaná, para superarlo en puntos (7 para el brasileño y ocho para el colombiano). Además de que Bolívar no deje ganar al equipo chileno.

Son casi nulas. Con solo dos puntos, deberá ganar los seis que le faltan y sumar ocho y ya desde acá, las cosas se le complican, pues está limitado físicamente, tiene competencia en la Liga Colombiana y pareciera que no juega bien.

La tabla de posiciones no deja de ser preocupante para Millonarios, pues al verla, se ve al club ‘Embajador’ en la última posición con solamente dos puntos. Sigue Flamengo con cuatro, Palestino con seis es segundo y con el cupo a octavos, parcialmente. Al equipo azul le quedan dos juegos, primero contra el club chileno en El Campín y cerrará en Brasil contra el ‘Mengao’.

El panorama no es alentador, a comparación con Bolívar de La Paz, que con 10 puntos está virtualmente clasificado a los octavos de final y ratifica que es uno de los equipos revelación de esta edición. El gigante de Bolivia ha dado certeros golpes y no pierde en el grupo E. Flamengo y Palestino, por su parte, pelean por el otro cupo para los octavos.

Un 1-1 final de local que alejan mucho más a Millonarios de la posibilidad de clasificar a los octavos. Seguramente, habrá cosas por analizar. Nada que puede en el máximo torneo de clubes de la Conmebol, salieron tres jugadores por lesión, no gana y pareciera que le apuntará al tercer puesto del grupo para ir a la Copa Sudamericana 2024.

Millonarios está muy cerca de firmar un nuevo fracaso internacional. No pudo contra Bolívar de La Paz, en el partido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Un gol de Andrés Llinás parecía que ilusionaba con el triunfo, pero Ramiro Vaca, con un golazo de tiro libre, apagó las ilusiones del ‘Embajador’ ante su gente en El Campín de Bogotá.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.