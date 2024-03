Una vez más demostró por qué no es del planeta tierra. Inter Miami inició la participación en la Copa de Campeones Concacaf 2024 con el partido de ida por los octavos de final contra Nashville SC. No iba a ser un encuentro fácil porque empezarían perdiendo por dos goles y, además, Lionel Messi sufriría una entrada tan fuerte que no se fracturó de milagro.

El partido del 7 de marzo empezó con un equipo de Nashville SC que supo explotar una defensa de Inter Miami con tres centrales, Tomás Avilés, Nicolás Freire y Sergiy Kryvtsov, y sin un lateral derecho natural por la partida de DeAndre Yedlin al FC Cincinnati. Por esa zona llegaron las dos primeras anotaciones del partido hasta que apareció Leo Messi en todo su esplendor.

Tras dos anotaciones de Jacob Shaffelburg, el segundo fue un golazo, Messi e Inter Miami despertaron con un gol del jugador argentino al minuto siete del segundo tiempo. ¡Eso no sería lo más impresionante del jugador con la camiseta número 10! Leo demostró que no es de este mundo al recibir una durísima patada que no lo fracturó de milagro. ¿Lo más sorprendente? Después de unas muestras notables de dolor, se paró y siguió jugando.

Es demasiado raro ver que Lionel Messi manifiesta dolor ante una fuerte entrada de un contrincante, pero en el partido Nashville SC vs. Inter Miami por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024, al jugador argentino le dieron una patada tan terrible que pudo ser fracturado. Fue inevitable y no pudo contener el dolor en la cancha del estadio Geodis Park.

El reloj del encuentro marcaba el minuto 31 del segundo tiempo cuando al defensor Lukas Macnaughton se le fue largo la pelota tras un mal control y Leo Messi estaba tan enchufado que intentó llegar primero al balón. Eso no alcanzó a suceder, el defensor de Nashville rechazó la esférica, pero el pie derecho le siguió de largo, y terminó impactando la pantorrilla izquierda del capitán de Inter Miami. La imagen fue tan fuerte que se le dobló el tobillo y no se fracturó de milagro. El árbitro Marco Ortiz no sacó tarjeta amarilla y el VAR tampoco revisó la acción.

El DT de Inter Miami confirmó cómo está Messi tras la dura patada que recibió

A pesar de que las imágenes depararon lo peor por lo fuerte de la patada que recibió Lionel Messi, Gerardo ‘Tata’ Martino, el entrenador de Inter Miami, confirmó al término del encuentro cómo estaba el jugador argentino: “Al final del partido Messi estaba cansado, pero todo está bien“. Todo apunta a que el futbolista argentino tiene una fatiga muscular y estaría en duda para el partido contra CF Montréal del domingo 10 de marzo a las 16:00 ET (18:00 ARG).

Inter Miami tiene ventaja para avanzar a cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf

Después de ver cómo Messi pudo volver a jugar tras la terrible patada que sufrió, siguieron llegando buenas noticias para el Inter Miami. Al quinto minuto de adición, Luis Suárez puso de cabeza el 2 a 2 final contra Nashville SC. El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 es el miércoles 13 de marzo a las 20:15 ET (22:15 ARG). Leo y compañía tienen la ventaja que, en caso de un empate en el marcador por menos dos goles, serán el equipo que avance a los cuartos de final porque el gol visitante es el primer criterio de desempate ante una igualdad en el resultado final.