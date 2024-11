Miguel Borja le hace el quite a los silbidos en River Plate con golazo ante Banfield

“Claramente, un jugador de su jerarquía cuando no tiene gol le hace bien salir. Entró e hizo el gol, son cosas rarísimas que pasan. El fútbol tiene estas cosas, por eso hay veces que hay que tener ciertos momentos de tranquilidad para tomar decisiones y que los jugadores asimilen esas causas como cosas normales y no como una decisión de castigo. Había que cambiar una dinámica y decidí apostar por el equipo que jugó”, dijo Gallardo sobre Borja.

El desespero de la hinchada cuando Miguel Ángel Borja ingresó a la cancha no se hizo esperar. Los abucheos eran cada vez más fuertes hasta que llegó el gol para el 3-1. Parece que esa es la única manera de silenciar a sus detractores en Argentina. ‘El Colibrí’ llegó a 28 anotaciones en el 2024 en 41 partidos jugados.

En un partido donde River Plate necesitaba recuperarse de una dolorosa eliminación en la Copa Libertadores 2024, Miguel Ángel Borja se convirtió en el héroe inesperado y calló a sus críticos. No fue titular, pero sumó minutos en el segundo tiempo y no solo eso, sino que anotó el 3-1 definitivo para inspirar al grupo dirigido por el técnico Marcelo Gallardo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.