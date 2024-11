Otro gol de Miguel Ángel Borja para callar a sus críticos en River, Colombia y Argentina

Además que Miguel Ángel Borja siembra dudas en River Plate y los rumores lo han colocado en otro club para 2025, siendo Brasil, la MLS o México, grandes mercados para el colombiano lejos del fútbol argentino. Que demuestre nuevamente su poderío en la Liga Argentina, será clave para él, teniendo en cuenta que el objetivo de Copa Libertadores no se pudo cumplir.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.