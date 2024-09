René Higuita no dudó en declarar a favor del arquero de la Selección Argentina recibiendo todo tipo de comentarios por parte de los hinchas.

Emiliano el ‘Dibu’ Martínez se convirtió en uno de los jugadores más polémicos de los últimos años. El portero de la Selección Argentina tuvo un antes y un después luego de ese partido de la Copa América 2021 ante Colombia en el que vencieron a la ‘Tricolor’ desde el punto penal. Desde ese momento, se ganó el amor y odio de varios aficionados en todo el mundo.

En Colombia no es de muchos amores por parte de los hinchas, sin embargo, nadie le puede quitar el hecho de que fue protagonista en los títulos más importantes de su Selección en los últimos años, las dos Copas América y el Mundial de Catar 2022.

El histórico arquero colombiano que consideró a René Higuita como el mejor del mundo

René Higuita, uno de los mejores porteros de la historia de nuestro país, en charla con ‘Betsson Colombia’, habló sobre el portero argentino y, para sorpresa de muchos, se despachó en elogios hacia el colega argentino, hoy arquero del Aston Villa.

“Yo no sé si seré loco o cuerdo, pero cada día me enamoro más de él y es el Dibu Martínez. Ahí está, campeón del mundo, campeón de la Copa América, fundamental en los triunfos de la Selección Argentina, fundamental en su equipo. Que no haya tenido la suerte de estar en los grandes equipos, pero sí está en las grandes ligas, pero en mi concepto, hoy en día, es el mejor equipo del mundo”, dijo Higuita.

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales con comentarios a favor y en contra de lo que dijo el colombiano. Para los argentinos, Higuita tuvo toda la razón, incluso aprovecharon para elogiarlo: “Un crack!!! Que grande Rene. Solo los genios se entienden”. “Crack. No creo que Colombia tenga otro arquerazo como él. Mas allá del “escorpión”, el tipo era una muralla en el arco”, son algunos de los comentarios que se leen.