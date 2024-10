“Ellos aprovechan ese estado mental, donde los equipos visitantes van ganando y empiezan a llevarles oxígeno. Termina perdiendo. No les den nada. Ellos ya están bien preparados físicamente y la altura pega en ambos lados”, advirtió René Higuita a Colombia.

“Eso es como el calor, eso le pega a ambos equipos. Eso de que Bolivia juega allá y están adaptados, no. Eso también le pega a ellos”, dijo René Higuita.

No deja de ser una preocupación. La Selección Colombia espera que la altura no le sea problema para poder expresar su estilo de juego, aunque Bolivia promete guerra y llegará con inspiración tras vencer a Venezuela y Chile. René Higuita, uno de los mejores porteros de la historia del país, habló muy claro y le dio la clave a Luis Díaz, James Rodríguez y compañía, para ganar en sueño boliviano.

Los ojos se colocan en el primer reto, la Selección Bolivia del técnico Óscar Villegas, equipo que ha sorprendido en fechas pasadas tras sumar seis puntos de seis posibles y prácticamente no sentir miedo con la visita de Colombia. Los bolivianos vuelven a aplicar la táctica que les ha servido y los dirigidos por Néstor Lorenzo se alistan para jugar en El Alto, a más de 4 mil metros de altura.

A la Selección Colombia le cae esta doble fecha en el mejor momento posible, luego de sumar cuatro puntos de seis posibles en septiembre, con una victoria ante la Selección Argentina de por medio y un empate en Lima con Perú. Los rivales, en octubre, serán la Selección Bolivia de visitante y Chile de local, no se descartan los seis de seis.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.