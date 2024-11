Juanfer Quintero está viviendo un gran momento con la camiseta de Racing, habiendo sido el máximo responsable de la clasificación de la ‘Academia’ a la final de la Copa Sudamericana y muchos hinchas de River Plate miran sus partidos con nostalgia. En medio de esta situación, el DT del ‘Millonario’, Marcelo Gallardo le ha dado un guiño al colombiano.

River Plate intenta volver a ser competitivo a nivel continental y la vuelta de Marcelo Gallardo es el primer paso para lograrlo. Sin embargo, se esperan muchos cambios en el plantel en los próximos mercados de pases para dar ese salto de calidad.

En simultáneo, Juanfer Quintero ha tenido una de sus mejores actuaciones en el plantel de Racing, dando una clase magistral de fútbol en la semifinal de la Copa Sudamericana contra Corinthians. Vale recordar que el colombiano fue una de las figuras del primer ciclo del ‘Muñeco’ al mando de River.

Luego del triunfo de River Plate ante Banfield, Gallardo fue cuestionado por la actualidad de Quintero y por la posibilidad de volverlo a tener en el equipo. La respuesta del entrenador ha ilusionado a los fanáticos por la posibilidad de un tercer ciclo del jugador en el Estadio Monumental.

¿Puertas abiertas para Juanfer Quintero?

Gallardo no ocultó su agrado con el colombiano tanto en lo futbolístico como a nivel personal. “Mi relación con Juanfer ya es conocida. Él lo ha manifestado, siempre he tenido mucho cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él y él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido. A mí me pone muy contento su vigencia porque lo quiero, siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción. Ese tiempo de jugadores a mí me gustan…“.

“Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a la que quiero mucho, que es parte también de la familia riverplatense, porque él lo ha mencionado muchas veces, o sea que nunca se sabe lo que pueda pasar” agregó el entrenador de River Plate.