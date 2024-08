El señor Lucreciano López fue objetivo de los lentes de la televisión y las comparaciones con Mike Tyson no se hicieron esperar.

Cabe resaltar que fue un momento que no pasó más allá de la comparación y fue una broma lejos de estar en el ‘mal gusto’ o de incomodar. La medalla de plata de su hijo es lo más importante para él como para su familia.

Mike Tyson, boxeador estadounidense. (Photo by Cooper Neill/Getty Images for Netflix)

“Las lágrimas llegan, pero son de pura felicidad, porque de verdad que es algo maravilloso. Era maluco recordar el pasado, pero eso nos ayuda a emprender y a seguir luchando por lo que queremos, porque es un camino que yo no tenía preparado y hoy lo estamos logrando”, aseguró Lucreciano López, padre de Yeison, en diálogo con La W.

Yeison López ganó una medalla de plata y cumplió con el favoritismo en la categoría de los 89 kilogramos. Celebró como nunca y las lágrimas de felicidad eran de esperarse. Mucho más cuando habló con sus padres. Otra linda historia que nos muestra el sufrido deporte colombiano, pues el pesista huyó de su natal Chocó por el conflicto armado y en Cali desde muy chico tuvo que trabajar en la calle para no apagar el sueño de triunfar y ser feliz.

