Ingrit Valencia es una de las boxeadoras más importantes de la historia en Colombia, es por esto que generó mucha tristeza a los colombianos su eliminación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la fase de los cuartos de final, quedando a una sola victoria de haberse asegurado una medalla para el país.

La boxeadora colombiana perdió ante Nazym Kyzaibay de Kazajistán por 4-1, en lo que no fue una pelea muy estratégica y en la que Ingrit no pudo imponerse y convencer a los jueces, a pesar de darle algunos buenos golpes a su rival, por lo que la representante del departamento del Tolima, se quedó con un diploma olímpico.

Ingrit Valencia se retira del boxeo

Después de finalizar la pelea que sentenció su eliminación, Valencia habló con el periodista Ricardo Orrego de Caracol, allí explicó por qué puso su pañoleta en el cuadrilátero, revelando que eso significaba que ella se retiraba del boxeo a sus 35 años, ya que su intención es poder darle un espacio a las jóvenes que viene atrás buscando una oportunidad.

“Quitarme la pañoleta es porque me retiró. No quiero quitar la oportunidad a otros que tienen mi mismo sueño. He soñado con volver a ser madre y estudiar”, indicó Valencia, quien se retira dejando para Colombia dos diplomas olímpicos, tras los logrados en Tokio 2020 y París 2024, más una medalla de bronce en Río de Janeiro 2016.

Ingrit Lorena Valencia Victoria de Colombia en los Juegos Olímpicos 2024. Foto: Imago.

El malestar de Ingrit Valencia por las críticas a los diplomas

Otro de los temas de los que habló Ingrit Valencia, fue a los cuestionamientos que han hecho muchos colombianos a los deportistas que no han podido ganar una medalla y se han quedado con un diploma olímpico, de lo que aseguró que llegar hasta esas instancias no es algo fácil y hay que valorarlo, debido a que es mucho el esfuerzo que se hace para llegar hasta ahí.

“Créanme que obtener un diploma olímpico en este evento es demasiado difícil, a esas personas que hablan y critican creo que no se han puesto unos guantes en su vida. Antes de juzgar, vívanlo, practíquenlo, después critiquen a un atleta, muchos se llenan la boca acusando, pero no saben el esfuerzo que hay para llegar aquí… Los deportistas en este país trabajan con las uñas. Dicen ‘Colombia es campeón en diplomas olímpicos’, no se imaginan el esfuerzo que hace un atleta, un entrenador, abandonar a su familia, dejarlo todo por intentar buscar una medalla. Uno no viene solo, hay un equipo gigante detrás”, dijo la caucana a la W.